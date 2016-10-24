Боевики "Талибан" сняли подрыв смертника с дрона (видео)

Ролик был снят с помощью беспилотника, пишет Al Jazeera.

Действие происходит в южной афганской провинции Гильменд. полная версия видео, которая длится 23 минуты, начинается обращением боевика в черном тюрбане и белой тунике, который стоит рядом с начиненным взрывчаткой "Хамви". Далее он въезжает на полицейскую базу и активирует взрывное устройство.

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В министерстве обороны Афганистана считают ролик подлинным. В Facebook Al Jazeera опубликована его сокращенная версия.

Группировка "Талибан" борется за власть в Афганистане. Ее боевики уже захватили значительные территории страны, в том числе 85% самой крупной его провинции Гильменд.