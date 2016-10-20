Штурм Мосула: власти Ирака назвали ожидаемые сроки завершения операции
Операция по освобождению Мосула продвигается "быстрее, чем думали" власти Ирака.
Об этом заявил премьер-министр Ирака Аль-Абади, сообщает Associated Press.
Согласно сообщению, премьер не предоставил подробностей о боевых действиях.
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"Наши силы начали двигаться вперед, чтобы освободить этот город, который был взят ИГИЛ более двух лет назад. Боевые силы в настоящее время продвигаются вперед по направлению к городу быстрее, чем мы думали, и быстрее, конечно, чем мы установили в нашем плане кампании", - сказал Аль-Абади.
Как отмечается, власти Ирака ожидают, что бои за Мосул займут несколько недель или даже месяцев.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 октября, началась спецоперация по освобождению иракского города Мосул от террористов "Исламского государства".
В операции принимают участие силы Курдистана Пешмерга и иракские силы безопасности Gweru и Qayyarah.
Кроме того, военные самолеты коалиции США непрерывно наносят авиаудары по позициям боевиков внутри Мосула.
Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.