Amnesty International обвинила Россию в атаках на гражданское население Алеппо

Об этом говорится в обращении Amnesty International к Генеральной ассамблее ООН, сообщает Deutsche Welle.

По мнению правозащитников, цель сирийской авиации по поддержке российских ВКС в Алеппо - с помощью бомбардировок добиться того, чтобы город опустел, и взять его под свой контроль.

Как доказательство того, что сирийская и российская авиация наносит целенаправленные удары по жилым кварталам, больницам, школам, рынкам и мечетям, AI опубликовала кадры спутниковой фотосъемки.

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В то же время она призвала Генассамблею ООН сделать все возможное, чтобы остановить уничтожение гражданского населения восточного Алеппо. Это особенно важно после того, как Совет безопасности ООН показал свою "катастрофическую неспособность достичь этой цели", отметили правозащитники.

По словам заместителя директора по исследованиям в региональном офисе Al в Бейруте Линн Маалуф, "доверие к ООН находится под угрозой" из-за неспособности повлиять на ситуацию в Сирии.

"Безжалостные атаки, начатые сирийскими правительственными войсками при поддержке России, грубо пренебрегают основополагающими нормами международного гуманитарного права", - подчеркнула представительница AI.

Кроме того, AI обвинила Россию в том, что РФ с помощью Китая намеренно блокировала резолюцию Совбеза ООН, призванная прекратить кровопролитие в Алеппо. Есть свидетельства того, что в Сирии применяются "самые разрушительные российские кассетные бомбы", утверждает организация.

Обсуждение ситуации в Сирии в рамках неформальной пленарной встречи Генассамблеи ООН запланировано на сегодня, 20 октября.

Как сообщалось, в последнее время на Западе стали призывать к введению новых санкций против России за ее действия в Сирии, где Москва принимает участие в вооруженном конфликте на стороне режима Дамаска, а также против властей Сирии за бомбардировки Алеппо. Бомбардировки также уже не раз называли вероятным военным преступлением. В результате российских и сирийских правительственных воздушных ударов по «повстанческой» восточной части города Алеппо, в первую очередь по объектам городской инфраструктуры, там за последние недели погибли сотни гражданских жителей.

Генштаб России объявил о начале прекращения огня в Алеппо с 18 октября.