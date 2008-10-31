Лужков: Украину захлестнула волна русофобии

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ считает, что Украину захлестнула волна русофобии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня на конференции соотечественников, проживающих за рубежом, которая открылась в столице РФ.

По словам Ю.ЛУЖКОВА, в последние годы в некоторых странах на постсоветском пространстве утесняется и вытесняется русский язык.

«В последние годы с приходом к власти ЮЩЕНКО, о котором уже можно говорить определенно как о человеке с ярко выраженной антироссийской ориентацией, волна русофобии и вытеснение русского языка захлестывает Украину, где сегодня владеют русским языком до 80% граждан и половина считают его родным», - подчеркнул Ю.ЛУЖКОВ.

По его словам, если в 1989 году, по данным Госкомстата Украины, в стране было 4,5 тыс. школ с русским языком обучения, то в 2005-2006 годах, по данным Министерства образования и науки Украины, осталось уже менее 1,5 тыс.

Таким образом, заявил Ю.ЛУЖКОВ, за небольшое время число школ с русским языком обучения сократилось в три раза, а в Киеве количество таких школ уменьшилось в 100 раз.

«Нам нужно, государству российскому нужно, не только констатировать это колоссальное ухудшение, а нужно принимать свои меры, в том числе меры государственного реагирования в различных направлениях – и в политических, и в экономических, и в гуманитарных. Так действовать нашим соседям, с которыми мы чаще всего объясняемся в режиме мягком, недопустимо», - подчеркнул Ю.ЛУЖКОВ.