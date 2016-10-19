Ди Каприо впервые отреагировал на обвинение в коррупции в адрес его фонда

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей актера.

В августе министерство юстиции США обратилось в суд для проверки фонда Леонардо Ди Каприо в связи с подозрением в причастности к мошенническим операциям малайзийского государственного фонда 1MDB. Жалоба Минюста в окружной суд Лос-Анджелеса последовала после получения информации, что на счет фонда голливудской звезды Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) были перечислены три миллиарда долларов от 1MDB, против которого в США уже ведется расследование.

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"Он немедленно поручил своим представителям связаться с министерством юстиции, чтобы определить, получал ли он или его фонд Leonardo DiCaprio Foundation, какие-либо подарки или пожертвования на благотворительные цели, напрямую или косвенно связанные с данными сторонами, и если окажется, что да, то как можно скорее вернуть эти подарки или пожертвования", - приводит агентство заявление представителей. По их словам, актер узнал о расследовании из прессы в июле.

Минюст США в середине июля возбудил дело и намерен изъять активы, связанные с 1MDB. Как говорится в материалах дела, в преступные действия вовлечено множество лиц, в том числе малайзийские чиновники и их окружение, которые вступили в заговор, чтобы мошенническим способом вывести миллиарды долларов из 1MDB. Власти Малайзии также пообещали преследовать лиц, замешанных в скандале с упомянутым фондом.

Ранее информационное издание Hollywood Reporter сообщило, что глава швейцарского фонда имени Бруно Мансера, который занимается вопросами охраны окружающей среды, предложил Ди Каприо сложить с себя полномочия посла мира ООН по вопросам климата в связи с обвинениями актера в связях с коррумпированными бизнесменами.

Как сообщал УНИАН, в феврале Ди Каприо получил свой первый Оскар.