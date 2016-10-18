Дело Онищенко: Лондон готов принять от Украины запрос на экстрадицию нардепа

Об этом сообщили Deutsche Welle в Королевской прокуратуре Великобритании.

«Любая страна из-за пределов Европейского Союза может напрямую обратиться с формальным запросом об экстрадиции в Министерство внутренних дел», - говорится в сообщении.

Украинские правоохранительные органы могут в любой момент обратиться к британским коллегам с запросом об экстрадиции беглеца, несмотря на то, что между Украиной и Великобританией нет соглашения об экстрадиции. Впрочем украинские правоохранители уже несколько месяцев ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск.

Однако, как предполагают в Лондоне, единственной причиной, почему Киев пошел этим путем, могут быть требования украинского законодательства относительно объявления в международный розыск перед подачей запроса об экстрадиции или желание установить местонахождение лица. Ведь украинские правоохранители уже несколько месяцев ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск.

В ответе прокуратуры также отмечается, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины не объяснили, почему в Великобритании не подан запрос об экстрадиции.

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«По процедуре, мы не можем начать процесс экстрадиции без Онищенко объявления в розыск», - ответили в НАБУ на запрос DW.

На уточняющий вопрос, о какой именно процедуре идет речь и из каких правовых норм она вытекает, в антикоррупционном бюро не ответили. В НАБУ отмечают, что ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск в октябре.

Согласно требованиям британского законодательства, процедура экстрадиции подозреваемых или осужденных к странам вне ЕС является многоступенчатой. После получения обращения министерство внутренних дел решает, начинать процесс экстрадиции. В случае положительного решения документы передаются в суд, который избирает меру пресечения. После этого начинается судебный процесс по экстрадиции, который может длиться много месяцев. Стороне, которая сделала запрос, в частности, надо доказать в суде отсутствие политических мотивов преследования подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которое причинило ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не появился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать Онищенко с целью его поводу для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 августа Онищенко объявлен во всеукраинский розыск.