Новый раунд переговоров по Сирии: МИД России анонсировал встречу Лаврова и Керри

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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"По договоренности министра иностранных дел Российской Федерации С. Лаврова и госсекретаря США Дж.Керри 15 октября в Лозанне состоится встреча глав внешнеполитических ведомств России, США и ряда ключевых стран региона для рассмотрения возможных дополнительных шагов по созданию условий для урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее США прекратили свое участие в двусторонних каналах переговоров с Россией из-за того, что РФ "оказалась неспособна придерживаться собственных обязательств, включительно с выполнением норм международного гуманитарного права и резолюции СБ ООН 2254", а также совместно с сирийским режимом "выбрали военный путь, не совместимый с договоренностями о прекращении насилия".



