Совфед РФ поддержал бессрочное размещение российской авиабазы в Сирии (видео)

"За" проголосовали 158 сенаторов, один воздержался, сообщает ТАСС.

Документ был подписан 26 августа 2015 года в Дамаске, а почти год спустя - 9 августа 2016 года - внесен президентом РФ на рассмотрение Думы.

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Соглашением оговаривается, что российская авиационная группа размещается на территории страны по просьбе сирийской стороны и дислоцируется на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия бессрочно и на безвозмездной основе.

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ ратифицировала соглашение 7 октября.

Согласно документу, применение воздушной группировки РФ осуществляется в соответствии с решением ее командира по согласованию с представителями сирийских властей.

Состав авиагруппы определяется российской стороной. Соглашение также гарантирует иммунитет личному составу воздушной группировки РФ, включая членов семьи, по аналогии с представителями дипкорпуса, а также неприкосновенность имущества, архивов и освобождение транспорта от задержания и досмотра.

"Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания", - говорится в пояснительной записке.

Как известно, Россия 30 сентября 2015 года начала операцию в Сирии. При этом для размещения авиации ВКС РФ используется аэродром Хмеймим.