Навальный нашел у генерала пограничной службы России дачу на госгранице с Финляндией

Об этом сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный.

Участок находится в Выборгском районе Ленинградской области, на берегу озера Поварское. По словам Навального, эта территория находится в зоне инженерно-технических сооружений, в которой запрещено находиться и земли которой изъяты из оборота.

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То, что участок принадлежит Николаю Козику, следует из опубликованной Навальным выписки из Росреестра. Человек с таким именем упоминался в СМИ как заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России и глава департамента погранохраны.

Согласно публичной кадастровой карте, этот и несколько соседних участков находятся в частной собственности и предназначены для ведения дачного хозяйства.

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