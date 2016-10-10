Клинтон победила Трампа по итогам вторых дебатов

Во время второго этапа дебатов кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп превысил ожидания зрителей, но победила демократ Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN / ORC.

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По итогам дебатов 57% опрошенных считают, что победила Клинтон. В поддержку Трампа высказались 34%.

Победу Хиллари Клинтон в первых дебатах признали 62% зрителей.

Ранее сообщалось, что на воскресных дебатах Клинтон предложила расследовать военные преступления Путина и Асада в Сирии.