Клинтон намерена расследовать военные преступления Путина и Асада в Сирии

Во время второго раунда дебатов с республиканцем Дональдом Трампом кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что готова противостоять российскому лидеру Владимиру Путину.

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"Я поддерживаю усилия по расследованию военных преступлений, совершенных сирийцами (режимом президента Башара Асада - УНИАН) и россиянами, чтобы попытаться привлечь их к ответственности", - подчеркнула Клинтон.

"Ситуация в Сирии катастрофическая. Каждый день, который проходит, мы видим результат партнерства режима Асада с иранцами на суше и россиянами в воздухе, которые бомбят территории, в частности в Алеппо, где сотни тысяч людей, вероятно, около 250 тысяч, до сих пор остаются там", - сказала Клинтон.

"Российские военно-воздушные силы демонстрируют решительные намерения уничтожить Алеппо для того, чтобы ликвидировать последние силы сирийских повстанцев, которые действительно держатся до конца против режима Асада", - добавила кандидат в президенты США от демократов.

При этом она подчеркнула, что Россия на самом деле не обращает никакого внимания на борьбу с "Исламским государством". Она заявила, что интерес России заключается в сохранении президента Башара Асада при власти.

Клинтон сказала, что, как и ранее, выступает за создание бесполетной и безопасной зоны в воздушном пространстве Сирии. По ее убеждению, необходимо иметь определенные рычаги влияния на Россию, потому что россияне не собираются садиться за стол переговоров для достижения дипломатического урегулирования. Также она высказалась за более тесное сотрудничество с союзниками и партнерами в Сирии.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под удар в провинции Алеппо. Разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой. Погибли около 20 человек.

В ООН подтвердили, что гуманитарный конвой попал именно под бомбардировку с воздуха, несмотря на то, что Кремль это отрицал, распространяя версию о "самовозгорании".

Жестокие бомбардировки Алеппо запрещенными боеприпасами и атаку на конвой США предлагают расследовать как военные преступления.