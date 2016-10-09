"Грузинская мечта" набирает почти вдвое больше ЕНД - данные с половины участков

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, после получения результатов голосования с 50,4% избирательных участков, ГМ набирает 50,56% голосов.

В свою очередь "Единое национальное движение" пока идет с результатом 26,51%, однако разрыв между двумя основными политсилами несколько сокращается по мере подсчета. При таком раскладе ГМ, вероятно, получит 50 мандатов из 77, отведенных для депутатов по пропорциональной системе, а ЕНД - 27.

В то же время изменить его может попадание в парламент пророссийского блока, возглавляемого партией "Альянс патриотов Грузии". На данный момент у него 4,8%.

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Другие политсилы, не преодолевающие пока 5%-ный барьер, на данный момент набирают: партия экс-посла Грузии при ООН и экс-министра обороны Ираклия Аласании "Свободные демократы" - 3,9%, движение известного оперного певца Пааты Бурчуладзе "Государство для народа" - 3,73%, "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе - 3,27%.

Лейбористская партия Грузии получила 2,99%, Республиканская партия нынешнего главы парламента Давида Усупашвили - 1,44%, блок "Топадзе - Промышленники / Наша родина" - 0,85%, "Национальный форум" - 0,59%.

Напомним, 8 октября граждане Грузии избирали депутатов парламента 9-го созыва. В выборах участвовали 25 партий и блоков.

77 депутатов избираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 73 - в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе). Для победы в мажоритарном округе необходимо получить абсолютное большинство (50% + 1 голос), потому в округах, где победители не определятся по итогам выборов 8 октября, в 25-дневный срок будут проведены вторые туры. Таким образом, окончательный расклад сил в парламенте станет известен лишь после этого.