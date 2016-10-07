У Путина объяснили планы России вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам

"Международная обстановка — она не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы, поэтому, естественно, все страны, в соответствии со своими национальными интересами, оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, которое считают нужным", — приводит слова Пескова РИА Новости.

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При этом он переадресовал сам вопрос о присутствии российских военных на Кубе и во Вьетнаме министерству обороны. "Конкретно, предметно, что касается вот этих баз, вам все-таки лучше спросить Минобороны", — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, министерство обороны России занимается проработкой возможности возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.