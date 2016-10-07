Четное число: депутаты Госдумы подарят Путину на день рождения 450 роз
12:52, 07 октября 2016Мир
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Депутаты Госдумы отправят президенту Владимиру Путину на день рождения 450 роз.
Владимир Путин, российский президент / REUTERS
Решение об этом было принято в начале пленарного заседания нижней палаты парламента в пятницу, передает РБК.
Депутат-единоросс Валентина Терешкова предложила послать корзину роз: "Нас 450 депутатов, есть предложение — 450 роз".
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Российские депутаты поддержали предложение Терешковой аплодисментами.
Всего в Думе седьмого созыва 449 депутатов вместо 450 — переизбравшийся предыдущий спикер Сергей Нарышкин сдал свой мандат в связи с переходом на пост руководителя Службы внешней разведки.
Путину 7 октября исполняется 64 года.
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