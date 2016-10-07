Четное число: депутаты Госдумы подарят Путину на день рождения 450 роз

Решение об этом было принято в начале пленарного заседания нижней палаты парламента в пятницу, передает РБК.

Депутат-единоросс Валентина Терешкова предложила послать корзину роз: "Нас 450 депутатов, есть предложение — 450 роз".

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Российские депутаты поддержали предложение Терешковой аплодисментами.

Всего в Думе седьмого созыва 449 депутатов вместо 450 — переизбравшийся предыдущий спикер Сергей Нарышкин сдал свой мандат в связи с переходом на пост руководителя Службы внешней разведки.

Путину 7 октября исполняется 64 года.