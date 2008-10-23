Лукашенко обещает не спрашивать у вкладчиков, откуда деньги...

Беларусь намерена отменить для белорусских и иностранных граждан обязательное декларирование доходов при размещении средств на депозитных счетах в банках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом Александр ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на заключительном совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания третьего созыва (в Беларуси осенью 2008 года избран новый состав парламента четвертого созыва – УНИАН).

«Сегодня мне докладывают о том, что иностранные граждане везут к нам приличные суммы, чтобы разместить их в наших банках. Потому что в Беларуси нет такой коррупции, как в других странах, и люди верят власти. Но когда человек приходит со своими средствами в банк, ему говорят, что он должен продекларировать, откуда, где и как он получил эти средства. Конечно, мы не отходим от тех международных принципов и стандартов по борьбе с отмыванием денег, которые существуют, Но, извините, почему мы должны бежать впереди планеты всей?», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси сообщил, что соответствующий документ будет подписан в ближайшие дни. По его словам, документ также будет предусматривать ограничение деятельности силовых структур Беларуси в сфере получения информации из банков страны о вкладах физических и юридических лиц.

«Любые контрольные, силовые структуры будут не просто ограничены (в получении информации из банков – УНИАН), но и выведены из банков. Они не будут иметь права требовать от банков информацию о вкладах физических и юридических лиц, если по этому направлению не будет возбуждено уголовное дело. И то, при возбуждении уголовного дела мы постараемся по минимуму проводить эту процедуру», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.