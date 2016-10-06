Die Welt: Странные фигуры в российской Думе

Об этом пишет Юлия Смирнова в статье "Странные фигуры в российской Думе", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

На этой неделе президент России Владимир Путин приветствовал депутатов новоизбранной Думы. В нижней палате российского парламента есть одно большое преимущество для Путина: там нет ни одного оппозиционера.

Правящая партия "Единая Россия" получила три четверти голосов, с помощью которых сможет изменить конституцию. Остальные места заняли "оппозиционные партии, лояльные системе". В российской системе "управляемой демократии" парламент играет вспомогательную роль. Законодательная власть попадает в заголовки, в основном, из-за выходок и странностей депутатов. Следующие пять депутатов могут наделать много шума в ближайшие месяцы.

Вячеслав Володин: верный солдат Путина

"Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России". Впервые эту фразу услышали от Володина осенью 2014 на заседании дискуссионного клуба Валдай. До недавнего времени, будучи заместителем главы администрации президента, Володин оставался на задворках российской политики. Теперь он в центре внимания: он стал спикером парламента.

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В Кремле он отвечал за внутреннюю политику и, был одним из самых влиятельных людей в России. Володина считают инициатором процесса ограничения гражданских свобод с 2012 года и жестким прагматиком.

Он – один из немногих высокопоставленных чиновников в России, кто пришел не из спецслужб, а поднялся из провинции. Он родился в деревне в Саратовской области, амбиции привели его в Москву, там он начал свою карьеру в партии Путина и вошел в узкий круг власти. Российские СМИ даже называют Володина возможным кандидатом на пост президента в 2024 году.

Виталий Милонов: против геев, Дарвина и Lady Gaga

Виталий Милонов – самый известный враг геев в России. До недавнего времени он был членом городского совета в Санкт-Петербурге, где в 2011 году продвигал закон против "гей-пропаганды". Он боролся против концертов Мадонны и Lady Gaga в северном российском городе, потому что поп-певицы положительно отзывались о геях и лесбиянках.

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К врагам Милонов также причисляет Чарльза Дарвина. Депутат считает теорию эволюции "глупостью" и публично возмущался из-за того, что ее преподают в школе.

В Санкт-Петербурге он стал участвовать в кампании для "защиты" православных детей от атеизма в школах. В течение многих лет Милонов также выступает против абортов. Теперь, став членом парламента, он получил еще большую платформу для распространения своих ультра-консервативных идей.

Наталья Поклонская: "няшный" прокурор Крыма

Еще один яркий персонаж в новом парламенте – бывший генеральный прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Привлекательная госслужащая стала звездой YouTube благодаря своим выступлениям на пресс-конференциях.

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В Японии, светловолосая женщина в форме стала героиней популярной манги (комиксов), а в социальных сетях – воплощением российского патриотизма в его крайнем выражении. В ее кабинете висит фотография последнего русского царя Николая II.

Его отречение от престола в 1917 году не имеет никакой юридической силы, сказала она в прошлом году. В Крыму Поклонская активно боролась с противниками аннексии. Она лично представляла обвинение в суде по делу против меджлиса, органа самоуправления крымских татар. В результате в России Меджлис был запрещен как "экстремистская организация".

Ирина Яровая: Специалист по тотальной слежке

Свою политическую карьеру Ирина Яровая начала в оппозиции. В течение десяти лет она была членом партии "Яблоко" и в начале 2000-х годов работала с Фондом "Открытая Россия" олигарха Михаила Ходорковского. Но в 2007 году она переехала из дальневосточной Камчатки в Москву и вступила в правящую партию "Единая Россия".

Она стала известной как автор гораздо более жестких законов о борьбе с терроризмом, которые были приняты парламентом в этом году. Так, в будущем российские телекоммуникационные провайдеры должны сохранять все телефонные звонки, SMS-сообщения и данные пользователей в течение шести месяцев и в любое время предоставлять доступ к ним спецслужбам.

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Сейчас ведется работа над технической реализацией этих требований. Яровая стала объектом ненависти для российских пользователей Интернета, но партия наградила ее за усилия. В новой Думе она будет вице-спикером парламента.

Андрей Луговой: человек с полонием

В Соединенном Королевстве выдан ордер на арест Андрея Лугового по обвинению в убийстве бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Британское судебное расследование пришло к выводу, что в ноябре 2006 года Луговой вместе с другим российским агентом отравил Литвиненко радиоактивным веществом полоний-210.

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По словам судьи Роберта Оуэна, президент России Владимир Путин "скорее всего" одобрил убийство. Но Луговой не опасается экстрадиции. С 2007 года он пользуется иммунитетом как член парламента партии ЛДПР.

В последней Думе, кроме прочего, он внес закон, который позволяет российским властям блокировать сайты без решения суда. В новой Думе, он остался в Комитете по вопросам безопасности.