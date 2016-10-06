Более 40 афганских военных сбежали во время учений в США в поисках лучшей жизни "нелегалом"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников Пентагона.

В сентябре этого года восемь военнослужащих Афганистана покинули военные базы без разрешения, сообщил представитель Пентагона Адам Пень. Пень сказал, что общее число пропавших без вести афганских военных с января 2015 года составляет 44 солдата.

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При этом в Пентагоне отметили, что военные из разных стран мира проходят подготовку на территории США. Бывают случаи, когда военные из других стран тоже сбегают с курсов подготовки, однако статистика пропавших без вести афганских военных является «из ряда вон выходящей».

Напомним, более 2 тысяч военнослужащих получили военную подготовку в США с 2007 года.