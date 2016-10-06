Взрыв бомбы на КПП в Сирии: погибли 25 человек, десятки ранены

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников.

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"Взрыв произошел возле КПП Атмех (к западу от Алеппо) на сирийско-турецкой границе",– говорится в сообщении.

Большинство погибших принадлежали к группе Файлак Аль-Шам, которую поддерживает Турция.

Ответственность за теракт пока никто не взял.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция стягивает к своим границам танки и дополнительные войска.

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Турецкая армия начала операцию "Щит Евфрата" в среду 24 августа, направив танки, спецназ и авиацию на помощь Свободной сирийской армии. Эта повстанческая группировка, которая считается умеренной, противостоит "Исламскому государству" и вооруженным формированиям сирийских курдов в Сирии Турецкие власти стремятся не допустить усиления влияния курдов на севере Сирии в пограничных с Турцией районах.

Турецкое правительство считает вооруженные формирования курдов террористическими организациями, несмотря на то, что некоторые из них пользуются поддержкой США, союзника Турции по НАТО.

Дамаск назвал вторжение турецких войск на сирийскую территорию нарушением суверенитета страны. Представитель США при борющейся с ИГ коалиции Бретт Макгерк заявил в "Твиттере": "США не принимают участия в этих действиях, они не были скоординированы с американскими силами, и мы их не поддерживаем".