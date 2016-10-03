Путин требует от США компенсировать потери РФ от санкций взамен на утилизацию плутония

Прекращенное Москвой 3 октября соглашение между РФ и США об утилизации плутония может быть восстановлено, если американская сторона выполнит несколько условий. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном в базе данных Госдумы, пишет "Слон".

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Как следует из документа, президент РФ может возобновить действие договора, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих санкций, в том числе "потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".

Как сообщалось, в понедельник был опубликован указ, согласно которому действие соглашения об утилизации плутония приостанавливается "в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации".