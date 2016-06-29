Российские следователи завершили и направили в суд дело об убийстве Немцова

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, передает Русская служба Би-би-си.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении пяти фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал он.

Читайте такжеВ России объявили официальную версию о мотивах убийства Немцова: религиозная ненависть и 15 миллионов рублей

В генеральной прокуратуре сообщили, что дело будет рассматривать Московский окружной военный суд.

Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Убийство произошло на Большом Москворецком мосту возле Кремля.

Следствие пришло к выводу, что те, кто совершил убийство, сделали это исключительно из корыстных побуждений - хотели получить обещанное вознаграждение.

Кроме того, Басманный суд отказался считать дело Немцова политическим.