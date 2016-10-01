В Британии объяснили, почему России грозит судьба страны-изгоя

Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Independent.

По словам Джонсона, у его ведомства есть доказательства того, что атаки, совершенные российскими самолетами в Сирии, несомненно, являются военным преступлением.

"Они бросают одну бомбу, а потом ждут гуманитарных работников, которые прибывают, чтобы вытащить мирных жителей из-под обломков, а затем через пять минут они бросают еще одну бомбу", - сказал министр.

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"У нас есть доказательства. У нас есть все основания считать, что именно русские делали это. Мы стараемся в полной мере это документировать, потому что на мой взгляд, такие действия являются, несомненно, военным преступлением", - добавил он.

Россия все время отрицает нападения на гражданских в Сирии, постоянно повторяя, что ее целью является только "террористы".

По его словам, Британия и США ищут различные методы для усиления давления на Москву.

"Отношение мира к России ухудшается, и я думаю, много кто считает, что РФ рискует стать страной-изгоем", - сказал Джонсон.

"В конце концов, если стратегией Владимира Путина является величие и слава России, то он рискует превратить все в пепел", - добавил он.

Ранее представитель Госдепа заявил, что США не исключают новых санкций против РФ в случае неудачи дипломатии по Сирии.