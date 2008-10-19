Власти КНДР готовятся сделать важное сообщение

10:06, 19 октября 2008
Мир
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Журналисты гадают

Власти Северной Кореи намерены в ближайшее время сделать важное сообщение, сообщает японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

По данным издания, передает AFP, сотрудникам дипкорпуса КНДР за рубежом разослано специальное предупреждение, в котором им рекомендовано воздержаться от длительных поездок и приготовится к получению важного сообщения. Другая японская газета - The Sankei, ссылающаяся на представителей Минобороны Японии, пишет, что сообщение будет сделано в понедельник, 20 октября. С понедельника, отмечает издание, КНДР введет запрет на въезд в страну граждан иностранных государств, сообщает AP.

Источники Yomiuri Shimbun предположили, что ожидаемое сообщение может быть связано со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ира или с отношениями с Южной Кореей. The Sankei, в свою очередь, пишет, что сообщение может быть связано с переворотом в КНДР.

Информацию об инструкции, распространенной среди северокорейских дипломатов, подтвердили и сотрудники спецслужб Южной Кореи. Они также затруднились предположить, о каком сообщении идет речь.

Лента.рунапоминает, что западные СМИ в последнее время активно обсуждали вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ир, долгое время не появлявшегося на публике. В начале октября КНДР опубликовала фотографии Ким Чен Ира, посещающего расположение одной из военных частей. Однако сразу же после публикации подлинность этих снимков была поставлена экспертами под сомнение.

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