Испания поддержит Грузию в ее стремлении вступить в НАТО, когда станет председателем Европейского союза (ЕС) в 2010 г. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос на пресс-конференции в Тбилиси. М.А.Моратинос также отметил, что Испания полностью выступает за территориальную целостность Грузии и ее суверенитет, передает Associated Press.

Сейчас в ЕС председательствует Франция.