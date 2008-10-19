Испания поддержит Грузию в ее стремлении вступить в НАТО

04:38, 19 октября 2008
Мир
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Когда станет председателем ЕС

Испания поддержит Грузию в ее стремлении вступить в НАТО, когда станет председателем Европейского союза (ЕС) в 2010 г. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос на пресс-конференции в Тбилиси. М.А.Моратинос также отметил, что Испания полностью выступает за территориальную целостность Грузии и ее суверенитет, передает Associated Press.

Сейчас в ЕС председательствует Франция.

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