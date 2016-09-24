Разрушенный вдребезги сирийский город Алеппо: фоторепортаж Reuters

Напомним, по меньшей мере 90 человек погибли в пятницу, 23 сентября, в ходе массированных авиаударов по сирийскому городу Алеппо.

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По имеющимся данным, 30 погибших - гражданские лица, среди них есть дети. В ходе авианалетов сирийской авиации, поддерживаемой российскими силами, ущерб нанесен зданиям, где размещались службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме этого пострадали подземные убежища.

Как известно, сирийская война привела к масштабным разрушениям в Алеппо, в частности, в древнейшей части города, памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По свидетельствам американских спецслужб, в пригородах Алеппо сторонниками президента Башара Асада было использовано химическое оружие.

Кроме того, осада правительственными войсками привела к гуманитарной катастрофе в городе-миллионнике, целями бомбардировок авиации неоднократно становились гражданские объекты: школы, больницы.