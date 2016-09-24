ЮНИСЕФ: в Алеппо более двух миллионов людей остались без воды

По данным организации как минимум одна водонапорная станция была повреждена, а боевые действия мешают ее починить, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Кроме того, была принудительно отключена станция, которая качает воду в восточные районы города, контролируемые повстанцами.

В ЮНИСЕФ считают, что это грозит вспышкой различных заболеваний, поскольку люди станут пользоваться грязной водой из колодцев и других источников.

Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере 90 человек погибли в пятницу, 23 сентября, в ходе массированных авиаударов по сирийскому городу Алеппо.

По имеющимся данным, 30 погибших - гражданские лица, среди них есть дети. В ходе авианалетов сирийской авиации, поддерживаемой российскими силами, ущерб нанесен зданиям, где размещались службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме этого пострадали подземные убежища.