Главой нелегитимной Госдумы станет человек Путина - СМИ
Первого замглавы администрации президента России Вячеслава Володина в субботу предложат на должность главы Госдумы. В данный момент этот пост занимает Сергей Нарышкин.
Об этом сообщает российский телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к правительству, администрации президента и родной для Володина Саратовской области.
Телеканал отмечает, что о выдвижении первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы может быть объявлено в субботу, 24 сентября. Это произойдет на совместном заседании генсовета и высшего совета партии «Единая Россия».
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла постановление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную Думу Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы.