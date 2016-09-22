Главой нелегитимной Госдумы станет человек Путина - СМИ

Об этом сообщает российский телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к правительству, администрации президента и родной для Володина Саратовской области.

Телеканал отмечает, что о выдвижении первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы может быть объявлено в субботу, 24 сентября. Это произойдет на совместном заседании генсовета и высшего совета партии «Единая Россия».

Читайте такжеВице-спикер Рады о нелегитимности Госдумы: мы против попыток не признавать только крымских депутатов

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла постановление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную Думу Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы.