Во вторник 14 октября в Канаде начались третьи за четыре года всеобщие выборы.

Лидер Консервативной партии Стивен Харпер (Stephen Harper), возглавивший в 2006 году правительство меньшинства, созвал досрочные выборы с целью сохранить за собой пост премьер-министра, а за партией – наибольшее число мест в парламенте, сообщает BBC News.

Опросы показывают, что консерваторы вновь могут победить на выборах, их поддерживают 33 процента избирателей, сообщает AFP. У их основных соперников, Либеральной партии, возглавляемой Стефаном Дионом (Stephane Dion), на 5 процентов меньше. Также в парламент, скорее всего, войдут Новые демократы и Партия зеленых Канады, которых поддерживают 18 и 11 процентов избирателей соответственно.

Канада является первой страной Большой семерки (G7), в которой проходят выборы в парламент с начала мирового финансового кризиса. Корреспондент BBC News в Торонто считает, что планы Харпера остаться на второй срок могут сорваться из-за нестабильной ситуации в мировой экономике.

В частности, премьер-министра много критиковали за то, что он не выказывает достаточного сочувствия канадцам, потерявшим свои деньги во время потрясений на фондовых биржах. По мнению Диона, у Харпера нет плана по выводу Канады из кризиса.

Харпер, в свою очередь, обрушился на планы либералов по крупнейшему за последнее время изменению налогового законодательства. Партия Диона планирует урезать подоходный налог и налог на прибыль корпораций, чтобы компенсировать введение сборов, направленных на защиту окружающей среды. По мнению Харпера, это слишком рискованно в период экономической нестабильности.

Лента.ру