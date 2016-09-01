Новые документы по MH17: в Нидерландах сразу определили, что самолет сбили боевики

Из обнародованных документов следует, что Нидерланды сразу сделали вывод, что самолет был сбит российскими боевиками, передает ТСН со ссылкой на нидерландское издание NLTimes.

В документе в целом описаны факты произошедшего, виновники и проблемы, которых ожидали.

Сообщается, что нидерландское правительство сразу поняло, что никто не выжил в катастрофе, и что скорее всего среди погибших много голландцев. Также предполагалось, что на борту были дети, поскольку катастрофа произошла во время летних каникул.

"Принимая во внимание фото, вероятность того, что кто-то выжил, равна нулю", - говорится в документе.

В отчете также говорится о том, что голландское правительство сразу хотело, чтобы судебный процесс над виновниками катастрофы проходил в Нидерландах.

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Также в документах обсуждаются последствия катастрофы и проблемы, с которыми правительство столкнулось в первый же день, как, например, трудности с репатриацией жертв.

"Нидерланды рискуют стать пешкой в пропагандистской войне", - написано в документе.

В отчете говорится и о национальном дне траура. А также в документах четко указано то, что Нидерланды хотели, чтобы семьи погибших принимали участие во всех встречах.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю. Расследование катастрофы продолжается до сих пор. Следствие установило, что самолет был сбит ракетой, которая была выпущена с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.