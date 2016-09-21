СМИ: В Швеции россияне угрожали офицеру НАТО в местном баре, требуя от него информации о военных учениях

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Каждую неделю есть такие инциденты, касающиеся безопасности", - заявил Микаэль Фрисел, глава северного военного округа Швеции.

Читайте такжеПозавидует любой шпион: хакеры заявили о планах продать "кибероружие" спецслужб США

В частности, есть информация об инциденте в городе Лулео на севере Швеции, где россияне угрожали офицеру НАТО в местном баре, требуя от него информации о военных учениях, которые проводились в это время.

Неизвестные шантажировали офицера, показывая ему фотографии семьи.

"Все направлено на то, чтобы повлиять на нас, на наш народ. То есть, показать, что мы здесь, и мы видим и знаем, что вы делаете", - сказал глава северного военного округа Швеции.

Читайте такжеСотрудник ФСБ избил американского дипломата возле посольства США в Москве - The Washington Post

Военное командование Швеции призвало всех военнослужащих быть более бдительными, поскольку количество инцидентов, которые свидетельствуют о "шпионской активности" на территории страны, растет.

Напомним, власти Швеции отмечают рост угрозы со стороны РФ, однако информация о сути этой угрозы засекречена и не может быть обнародована без решения правительства.