Нападение на посольство Израиля в Анкаре: СМИ рассказали подробности (фото, видео)

Мужчина, который с ножом бросился в посольство Израиля в Анкаре, был ранен. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей пишет ВВС. По их словам, вбежать в здание террорист не успел.

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Представитель МИД Израиля рассказал, что нападавший был ранен в ногу. Кто был целью атаки – полицейские или люди в посольстве, пока неизвестно. Никто из сотрудников посольства и находившихся там людей не пострадал.

Издание The Times of Israel сообщает, что террорист пытался зарезать одного их охранников.

Также на территории дипломатического учреждения был обнаружен подозрительный пакет, сейчас его проверяют саперы.

Власти Анкары заявили о том, что нападавший был психически нестабилен, о его связях с какой-либо террористической организацией информации нет.

На прошлой неделе в Анкаре из-за опасений терактов закрыли несколько посольств. Ранее в Турции произошла серия кровавых терактов. Ответственность за них брали на себя курды или боевики "Исламского государства".