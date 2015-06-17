Несколько европейских посольств получили письма с угрозами взрыва

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

Согласно данным издания, неизвестные отправители сообщают о том, что в одном из дипломатических представительств заложена тонна взрывчатых веществ. Письма, написанные на плохом английском языке, были отправлены по электронной почте, в них критикуется деятельность спецслужб Великобритании и США.

"Мы изучаем данные письма с угрозами. В настоящий момент я не обладаю более подробной информацией, кроме того, что мы уже сотрудничаем со всеми посольствами", — заявил изданию представитель полиции шведской столицы.

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Сообщается, что посольство Испании в Стокгольме было осмотрено сотрудниками полиции с собаками, в результате проверки взрывчатые вещества обнаружить не удалось.

Ранее УНИАН сообщал, что 12 июня после празднования дня России примерно в 22.30 около ста молодых людей подошли к посольству Украины в Москве на Леонтевском переулке.