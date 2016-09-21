В Сирии при бомбардировке близ Алеппо погибли четверо медиков - Reuters

Об этом со ссылкой на сирийскую Обсерваторию по контролю за соблюдением прав человека сообщает Reuters.

Читайте такжеДва российских бомбардировщика были замечены в районе нападения на гуманитарную колонну в Сирии - Reuters

По информации наблюдателей, самолеты российской и сирийской правительственной авиации бомбили подконтрольный оппозиции город Туман-хана к юго-западу от Алеппо. Погибшие повстанцы принадлежали к исламистской группировке Джейш Аль-Фатх.

Факт гибели медиков подтвердили в Union of Medical Care and Relief Organizations.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовиков с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.

Перед этим командование сирийской армии заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.

Россия 17 сентября обвинила авиацию коалиции под руководством США в налете на войска президента Сирии Башара Асада. Москва утверждала, что в нем участвовали два истребителя F-16 и два штурмовика A-10. По данным России, в результате погибли не менее 60 военнослужащих.

В Вашингтоне заявили, что удар планировалось нанести по позициям экстремистской группировки "Исламское государство". Пентагон утверждает, что прекратил операцию, как только узнал от России, что реальной целью удара стали сирийские военные.

Власти Великобритании подтвердили, что ее самолеты участвовали в авиаударе по территории Сирии, жертвами которого стали военнослужащие правительственных войск, лояльных режиму президента Башара Асада.