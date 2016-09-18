США и Норвегия выделят 58 миллионов долларов на разминирование Колумбии

На встрече в Нью-Йорке госсекретарь Джон Керри заявил, что США выделят Колумбии на эти цели 36 млн долларов, пишет Русская служба Би-Би-Си.

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Норвегия, одна из стран-наблюдателей за соблюдением условий мирных соглашений, достигнутых в прошлом месяце между колумбийским правительством и повстанцами ФАРК, готова предоставить еще 22 млн долларов.

В большинстве муниципалитетов Колумбии до сих пор остаются обширные минные поля.

По площади заминированных территорий Колумбия - вторая в мире страна после Афганистана.