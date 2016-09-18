Ответственность за нападение в Миннесоте взяла на себя группировка "Исламское государство"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, близкое к ИГ информационное агентство заявило, что мужчина, который вечером в субботу, 17 сентября, напал с ножом на посетителей ТЦ и был застрелен полицией, был "солдатом Исламского государства".

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Согласно сообщению, нападающий откликнулся на призывы исламистов осуществлять атаки в странах, которые являются частью возглавляемой США коалиции против ИГ.

Как отмечает агентство AP, пока остается непонятным, планировалось нападение исламистским группировкам заранее, или было ли ему что-то известно о нем.

Как сообщал УНИАН, в городе Сент-Клауд (США, штат Миннесота) мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. В результате атаки как минимум восемь человек пострадали.