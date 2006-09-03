В Южной Осетии сбит вертолет с министром обороны Грузии на борту

Противоречивая информация о том, что сегодня на территории Южной Осетии был сбит грузинский вертолет, нашла свое подтверждение. Оказалось, что на его борту находился министр обороны Грузии Ираклий ОКРУАШВИЛИ.

Как сообщил журналистам сам министр, в результате инцидента он не пострадал. Вертолет после обстрела и повреждения в течение 15 минут передвигался в режиме падения и только опыт пилота позволил членам экипажа благополучно приземлиться.

И.ОКРУАШВИЛИ сообщил, что инцидент произошел, когда вертолет с министром и замначальника Генштаба Грузии находился на перевале близ Сачхере. Вертолет из Тбилиси направлялся в западную Грузию на базу в Сенаки.

"Это были осетинские вооруженные бандформирования. Осетинская сторона привыкла делать заявления о том, что грузинские вертолеты якобы нарушают воздушное пространства так называемой Южной Осетии. Такого воздушного пространства в природе не существует", - сказал И.ОКРУАШВИЛИ.

По его словам, "все должны знать, что скоро этому будет положен конец".

"Это уже не первый случай, когда по нашему вертолету открывают огонь. Несколько дней назад был аналогичный случай и глава МВД сделает об этом комментарий", - сказал И.ОКРУАШВИЛИ.

Южноосетинская сторона первой сообщила о сбитом грузинском вертолете. "В воскресенье около 15.40 было нарушено воздушное пространство Республики Южная Осетия вертолетом министерства внутренних дел Грузии. На неоднократные предложения сесть, либо изменить маршрут, пилоты вертолета не реагировали. Так как нарушения воздушного пространства Южной Осетии со стороны Грузии приняли массовый характер, было принято решение сбить вертолет", - сообщила корреспонденту РИА «Новости» глава республиканского комитета информации и печати Ирина ГАГЛОЕВА.

По ее словам, об инциденте сообщено представителям ОБСЕ, а также российским миротворцам.

Грузинская сторона некоторе время отрицала факт инцидента.