В Германии девочка предложила мусульманские эмодзи

Живущая в Германии 15-летняя уроженка Саудовской Аравии предложила организации, которая занимается разработкой Эмодзи, новый дизайн. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Представитель некоммерческой организации "Консорциум Юникода" (The Unicode Consortium) в ответ сообщил девочке, что готов помочь ей в составлении официального запроса на создание смайликов.

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Предложение уже получило поддержку со стороны сооснователя социального новостного сайта Reddit Алексиса Оганяна, который запустил на портале обсуждение дизайна эмодзи.

В интервью изданию Райуф Альхумеди рассказала, что решила придумать новый смайлик во время переписки с друзьями в соцсетях, когда поняла, что не может найти графический символ, который правильно представлял бы ее саму.

"Люди хотят быть признанными и понятыми, особенно в мире технологий, где повсюду появляются эмодзи", - сказала она.

В странах Европы продолжаются споры о том, можно ли разрешать исповедующим ислам женщинам ношение мусульманских платков в общественных местах и на службе.

Как сообщалось, в августе полиция Шотландии разрешила женщинам носить хиджабы. Это было сделано с тем, чтобы привлечь больше мусульманок на службу в органы правопорядка.

В свою очередь во Франции шли споры о возможности мусульманкам посещать пляжи в закрытом купальнике-буркини. В нескольких городах власти это запретили. Но позже Государственный совет Франции, выполняющий функции высшего суда в административных делах, отменил запрет на ношение буркини, назвав таковой серьезным и незаконным посягательством на основные свободы, в том числе на свободу передвижения, свободу вероисповедания и личную свободу.