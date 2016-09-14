В Кремле "сожалеют о махровой русофобии" Обамы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы констатируем, что российская карта и карта нашего президента временами становится решающей в избирательном процессе в США. Было бы гораздо приятней, если бы эта карта играла роль в позитивном ключе», - сказал Песков.

«К сожалению, мы видим продолжающиеся проявления махровой русофобии. Мы можем только в этой связи выразить сожаление», - добавил он.

Кроме того, Песков заявил, что президент США Барак Обама не использует определения «проблемы с демократией», «посадки оппозиционеров» и «подавление свободы слова» в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, эти определения используются для получения симпатий избирателей.

Читайте такжеДемократическая партия США обвинила российских хакеров в новом взломе своих серверов«Такие формулировки вряд ли способствуют, чтобы робкие и очень хрупкие попытки налаживания хоть какого-то взаимодоверия возымели успех», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября президент США Обама, выступая в Филадельфии в поддержку кампании кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, раскритиковал республиканца Дональда Трампа за интервью российскому телевидению и поддержку Путина.

Ранее Трамп по телефону ответил на вопросы ведущего программы PoliticKing Ларри Кингу на канале Russia Today. Он, в частности, отверг предположения о том, что РФ каким-либо образом может повлиять на избирательный процесс в США.

«Кто только на прошлой неделе отправился на российское национальное телевидение, где принижал наших военных и выражал свои симпатии Путину? Он любит этого парня. Подумайте, что происходит с Республиканской партией. Они должны быть против России, авторитаризма, быть за свободу и демократию», - сказал Обама.

Читайте такжеГенпрокурор Нью-Йорка начал расследование в отношении фонда ТрампаТакже Обама сравнил рейтинги Путина и экс-президента Ирака Саддама Хусейна, ответив на критику Трампа, который в интервью Russia Today назвал действующего президента США слабым лидером, поставив ему в пример Путина, у которого рейтинг якобы 92%.

«Он говорит: посмотрите, у него поддержка 92%. У Саддама Хусейна была поддержка 90%», - сказал Обама.