Глава МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из ЕС
Глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что выступает за исключение Венгрии из состава ЕС.
"Мы не можем согласиться с массовым нарушением системы фундаментальных ценностей Евросоюза", - заявил политик в интервью газете Die Welt, передает РБК.
Ассельборн аргументировал свою позицию тем, что власти Венгрии строят заборы на границе в стремлении сдержать поток бегущих от войны беженцев, нарушают свободу слова и судопроизводства.
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"Временное, а возможно и окончательное исключение - единственный путь для сохранения целостности ЕС", - сказал политик. По его словам, сейчас Евросоюз никогда бы не стал принимать Венгрию в свои члены.
Статья 7 Лиссабонского договора позволяет приостанавливать привилегии страны-участницы ЕС, вытекающие из ее членства в союзе. Для такого жесткого решения необходимо единогласное решение Европейского совета (за исключением страны, против которой этот механизм решат использовать).
Летом этого года президент Венгрии Янош Адер анонсировал проведение в октябре референдума, на котором жителям страны должны решить, поддерживают ли они систему Евросоюза по распределению квот на расселение мигрантов. Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно заявлял о своем несогласии с миграционной политикой ЕС.
В конце 2015 года Венгрия и Словакия обратилась в Европейский суд в связи с системой квот на прием мигрантов.