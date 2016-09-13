Глава МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из ЕС

"Мы не можем согласиться с массовым нарушением системы фундаментальных ценностей Евросоюза", - заявил политик в интервью газете Die Welt, передает РБК.

Ассельборн аргументировал свою позицию тем, что власти Венгрии строят заборы на границе в стремлении сдержать поток бегущих от войны беженцев, нарушают свободу слова и судопроизводства.

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"Временное, а возможно и окончательное исключение - единственный путь для сохранения целостности ЕС", - сказал политик. По его словам, сейчас Евросоюз никогда бы не стал принимать Венгрию в свои члены.

Статья 7 Лиссабонского договора позволяет приостанавливать привилегии страны-участницы ЕС, вытекающие из ее членства в союзе. Для такого жесткого решения необходимо единогласное решение Европейского совета (за исключением страны, против которой этот механизм решат использовать).

Летом этого года президент Венгрии Янош Адер анонсировал проведение в октябре референдума, на котором жителям страны должны решить, поддерживают ли они систему Евросоюза по распределению квот на расселение мигрантов. Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно заявлял о своем несогласии с миграционной политикой ЕС.

В конце 2015 года Венгрия и Словакия обратилась в Европейский суд в связи с системой квот на прием мигрантов.