Сирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе

Об этом говорится в заявлении сирийского государственного агентства Sana.

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Согласно сообщению, 13 сентября в 01:00 израильские ВВС нанесли авиаудар по позициям Сирийской армии в провинции Кунейтра. Сирийские противовоздушные силы якобы сбили израильский истребитель к Югу от города Кунейтра и беспилотник к западу от поселка Сасаа.

Ранее израильские военные сообщили, что во вторник Голанские высоты подверглись минометному обстрелу с территории Сирии. В ответ израилськие ВПС спустя несколько часов после начала очередного перемирия в Сирии нанесли удары по артиллерийским позициям сирийских правительственных сил.

Как сообщалось, 12 сентября в Сирии с момента захода солнца официально вступил в силу режим прекращения боевых действий, о котором договорились Соединенные Штаты Америки и Россия и к которому присоединилась часть противоборствующих сил в самой Сирии.

Правительственные силы Сирии, верные правительству Асада, заявили, что в течение недели будут придерживаться "режима тишины", но оставляют за собой право на ответ в случае нарушений. Большинство повстанческих групп тоже дали знать, что намерены соблюдать перемирие.

Значительным исключением стало повстанческое объединение "Ахрар аш-Шам", объединяющее достаточно радикальные исламские группы и тоже признанное террористическим в Сирии и России, но не считается террористическим в США. В результате гражданской войны в Сирии, которая продолжается с весны 2011 года, по оценкам ООН, погибли более четверти миллиона человек, более 11 миллионов стали вынужденными переселенцами или беженцами.