В Москве пройдет второй международный съезд сепаратистов, финансируемый Кремлем

Как сообщает РБК, конференция «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира» созвана общественной организацией «Антиглобалистское движение России» (АДР).

На съезд приедут «борцы против идеологии мирового господства и экономической эксплуатации», сказано в заявлении АДР. В ходе форума может обсуждаться и вырабатываться резолюция в поддержку права народов на самоопределение.

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Предыдущая конференция движения собиралась в сентябре 2015 года.

Организаторы ожидают делегации сепаратистов из Каталонии, Северной Ирландии, Западной Сахары, Шотландии и других стран. Немало делегатов, согласно опубликованному на сайте организации анонсу, приедут из США - это сторонники независимости Гавайев и Пуэрто-Рико, а также сепаратисты из Калифорнии и Техаса.

Организаторы пригласили Техасское националистическое движение (TNM) - одну из крупнейших сепаратистских организаций в Штатах. Сейчас TNM готовит референдум о независимости штата. В 2014 году они уже участвовали в мероприятиях АДР в России, а в 2015 году не смогли попасть на конференцию. Глава АДР Александр Ионов рассказывал РБК, что власти стран Запада были способны помешать делегатам выехать в Москву на предыдущий форум. В феврале 2015 года ФБР провело обыски в штаб-квартире TNM.

На организацию конференции сепаратистов АДР получил 3,5 млн руб. от Национального благотворительного фонда, распределяющего президентские гранты на развитие НКО.

Конференция антиглобалистов напоминает советские программы по поиску на Западе противников истеблишмента, которых записывали к себе в союзники, говорит председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. Но если раньше союзников искали среди «зеленых» и социал-демократов, сегодня - среди маргинализированных ультраправых и сепаратистов. По словам эксперта, в годы холодной войны имела место идеологизированная борьба двух систем, сейчас идеологизированность во многом надуманная.