Маккейн обещает Украине и Грузии защиту от России

Кандидат в президенты США от республиканцев Джон МАККЕЙН обещает, что США будут защищать Украину и Грузию от России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вторых теледебатов кандидатов в президенты во вторник вечером.

Дж.МАККЕЙН выразил возмущение внешней политикой России в связи с войной в Грузии. Как и во время первых президентских теледебатов, прошедших 27 сентября, он отметил, что считает нынешнего премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА и его окружение «аппаратчиками КГБ».

Сенатор Дж.МАККЕЙН заявил, что после Грузии следующей целью В.ПУТИНА является Украина.

«Россия – это вызов для нас», - сказал он и отметил, что Россия должна почувствовать на себе международное давление не только со стороны США, но и других стран и организаций.

В свою очередь кандидат в президенты США от Демократической партии Барак ОБАМА отметил, что бывшим советским сателлитам нужно оказывать не только моральную, но и «конкретную финансовую помощь». При этом среди таких бывших сателлитов Б.ОБАМА назвал Польшу, Эстонию и Латвию.