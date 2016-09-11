Во Франции разоблачили женский "спецназ" ИГИЛ, планировавший теракт в Соборе Парижской Богоматери

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, теракт должны были устроить три женщины, которых следствие считает "женским спецназом ИГИЛ".

Напомним, в минувшую среду легковой автомобиль Peugeot 607 был замечен из-за работающей аварийной сигнализации, номерных знаков на нем не было. Полицейские нашли пять баллонов с газом и один пустой баллон на переднем сидении.

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Впоследствии полиция арестовала четырех женщин, которые планировали этот теракт.

Первой из них, 29-летней Орнелле Г. уже официально предъявлено обвинение в подготовке террористического акта и попытке убийства. Во время ареста она набросилась с ножом на полицейского и ранила его.

Остальные арестованные женщины еще допрашиваются полицией. Как отмечается, они планировали и другие "жестокие атаки". Также во время обысков в их домах были найдены доказательства связей с ИГИЛ.