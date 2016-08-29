Смертник подорвал тренировочный лагерь в Йемене, погибли 60 новобранцев

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на сотрудников безопасности. Однако по данным неправительственной организации "Врачи без границ", погибли как минимум 45 человек, еще 60 получили ранения и были доставлены в больницы.

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Смертник привел в действие взрывное устройство, направив свой автомобиль к месту сбора новобранцев. Молодые люди прибыли в военный лагерь на севере Адена, чтобы начать службу в армии.

В Йемене в последние месяцы регулярно происходят взрывы и нападения на военных, которые власти квалифицируют как теракты. Ответственность за эти нападения в основном берет на себя экстремистская группировка "Исламское государство".