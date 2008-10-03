В аварии украинского судна в Кулеви есть погибшие

Два человека погибли в результате аварии земснаряда „Скадовск” в грузинском порту Кулеви. Ведутся поиски капитана судна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на Консульское агентство Украины в Батуми, сегодня утром в порту Кулеви по неизвестным причинам перевернулся земснаряд „Скадовск” с 33 членами экипажа на борту (все граждане Украины), который выполнял в районе порта углубительные работы.

В результате аварии два человека погибли, их тела доставлены на берег. Ведутся поиски капитана судна. В результате проведенной спасательной операции на берег были доставлены остальные 30 членов экипажа земснаряда. В районе аварии работает следственная комиссия.

Во второй половине дня на место трагедии прибудет руководитель Консульского агентства в Батуми.

Дело находится на особом контроле в Консульском агентстве Украины в Батуми, в Посольстве Украины в Грузии и в Департаменте консульской службы.