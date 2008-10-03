Бурджанадзе не думает, что ситуация в Грузии приблизит ПДЧ

Экс-спикер грузинского парламента (в 2001-2008 годах) Нино БУРДЖАНАДЗЕ не считает, что ситуация в Грузии приблизит страну к присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в рамках заседания Второго университета YES, проходящего в Киеве.

«Насколько эта ситуация приблизила нас к членству, если честно, я не очень оптимистична. К сожалению, были страны, которые скептически настроены, эти страны и сейчас как-то более или менее скептически настроены», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

По ее мнению, страны, которые скептически настроены относительно присоединения Грузии к ПДЧ, должны понимать, что пока у России есть ощущение, что конфликты или нестабильная ситуация в Грузии будут препятствовать вступлению страны в НАТО, Россия будет заинтересована не в урегулировании конфликтов, а наоборот - в их поддержке.