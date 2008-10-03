Саакашвили: Россия может начать новую агрессию против Грузии

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия для достижения своих целей в любой момент может пойти на новую агрессию в отношении Грузии. "Опасность не снята, и в любой момент агрессор может перейти на новое наступление и новую агрессию", - сказал он на встрече с руководством Объединенного штаба вооруженных сил Грузии. По словам президента Грузии, новая агрессия может быть обусловлена тем, что России в августе не удалось достичь целей, которые она перед собой ставила - "избавиться от раздражающего ее правительства Грузии, уничтожить грузинские вооруженные силы и государственный аппарат, а также проконтролировать нефтепроводы и подсесть на Центральноазиатский и Каспийский регионы".

По данным М.Саакашвили, в августе в военных действиях против Грузии участвовали более 80 тыс. российских военных, более 3 тыс. единиц бронетехники находилось внутри Грузии, и несколько тысяч - у ее границ. Было совершено более 200 боевых полетов и мобилизованы практически все российские военные самолеты.

Со ссылкой на различные источники, в том числе российские, М.Саакашвили проинформировал, что потери российской стороны во время войны составили 2 тыс. военнослужащих убитыми. Также Грузия сбила 17 российских самолетов, уничтожила много другой военной техники. Россия, сообщил он, пытается объяснить свои большие потери тем, что будто бы у Грузии была особая техника, в то время как "в нашей технике не было ничего особенного". Президент еще раз заверил, что Грузия не хотела войны с Россией.

РБК