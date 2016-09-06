На Корсике родители не пустили мусульманок в хиджабах в детский сад

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на местные СМИ.

Дорогу в детский сад в городе Бонифачо мусульманкам, дети которых посещают дошкольное учреждение, преградили другие родители. Чуть позже, чтобы предотвратить развитие конфликта, вмешалась местная полиция.

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По словам родителей, не пустивших женщин в хиджабах в детский сад, они возмущены тем, что их детям не разрешают носить нательные кресты, в то время как в детский сад беспрепятственно приходят женщины в хиджабах.

Согласно законам Франции, детям и преподавателям в школах запрещеноносить религиозные символы и одежду, демонстрирующую их религиозную принадлежность. Однако этот запрет не распространяется на родителей, приходящих в школу.

Ранее УНИАН сообщал, что власти французского города Канны после произошедших в стране терактов запретили посещать пляжи в традиционном закрытом мусульманском купальнике-буркини. По мнению властей, пляжная одежда, подчеркивающая религиозную принадлежность, может вызвать нарушения общественного порядка во времена, когда Франция стала мишенью для атак террористов.

Позже, мэры трех французских городов заявили, что по примеру Канн введут запрет на женский мусульманский пляжный костюм буркини.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс поддержал запрет на буркини.

Мусульмане и общественные организации, борющиеся с исламофобией, выступили против запретов, однако суд отказался отменить запрет на буркини в Каннах.

Однако, впоследствие Государственный совет Франции, выполняющий функции высшего суда в административных делах, отменил запрет на ношение буркини, назвав таковой серьезным и незаконным посягательством на основные свободы, в том числе на свободу передвижения, свободу вероисповедания и личную свободу.