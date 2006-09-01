Неопознанные тела жертв катастрофы Ту-154 отправлены в Ростов-на-Дону
10:59, 01 сентября 2006Мир
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Представители прокуратуры России продолжают работать в Донецке
Из Донецка в Ростов-на-Дону отправлены все 94 неопознанные тела и фрагменты тел пассажиров, погибших 22 августа в катастрофе российского самолета Ту-154.
Как сообщили УНИАН в областной прокуратуре, тела и фрагменты тел с целью опознания пройдут генетическую экспертизу в Центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.
Также в прокуратуре подтвердили, что представители прокуратуры России продолжают работать в Донецке с материалами по расследованию катастрофы самолета.
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