Неопознанные тела жертв катастрофы Ту-154 отправлены в Ростов-на-Дону

Из Донецка в Ростов-на-Дону отправлены все 94 неопознанные тела и фрагменты тел пассажиров, погибших 22 августа в катастрофе российского самолета Ту-154.

Как сообщили УНИАН в областной прокуратуре, тела и фрагменты тел с целью опознания пройдут генетическую экспертизу в Центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

Также в прокуратуре подтвердили, что представители прокуратуры России продолжают работать в Донецке с материалами по расследованию катастрофы самолета.