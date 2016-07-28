Меркель напомнила Эрдогану о принципе правового государства

Он должен быть гарантирован и в отношении участников попытки переворота в стране, сказала Меркель в четверг, 28 июля. Она также выразила обеспокоенность слишком жесткими действиями турецких властей по отношению к критикам режима. Сегодня в Турции, по мнению канцлера, пропорциональность "не всегда находится в центре", передает DW.

Принцип пропорциональности является универсальным принципом права и заключается в том, что ограничение прав и свобод человека, в том числе нарушителя, должны быть обоснованными.

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В то же время Меркель добавила, что соглашение с Турцией о реадмиссии беженцев отвечает интересам как Брюсселя, так и Анкары. И хотя есть определенные проблемы в выполнении соглашения, Турция остается важным партнером, отметила она.

В этот же день Еврокомиссия раскритиковала преследование представителей СМИ в Турции. "Беспокойство вызывает то, что с начала действия чрезвычайного положения было издано большое количество ордеров на арест журналистов, а многие медиа закрываются", - сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС. Она подчеркнула, что любой подозреваемый имеет право на честное расследование его дела. "Чрезвычайно важно, чтобы турецкие чиновники всех условий придерживались верховенства права, прав человека и базовых свобод", - добавила пресс-секретарь.