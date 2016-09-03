The Guardian: Из-за смерти диктатора Ислама Каримова Узбекистан погрузился в неопределенность

Об этом пишут Шон Уокер и Люк Хардинг в статье "Из-за смерти диктатора Ислама Каримова Узбекистан погрузился в неопределенность", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Диктатор-ветеран Ислам Каримов умер, и тем самым вверг самую густонаселенную страну в Центральной Азии в состояние хаоса и политической неопределенности.

Премьер-министр Турции, Бинали Йылдырым, сообщил об этом на встрече со своим кабинетом, он сказал: "Пусть Бог упокоит его душу". Это заявление подтвердило слухи о том, что у Каримова случился смертельный инсульт в начале этой недели.

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Сначала правительство Узбекистана не подтвердило сообщения, но на государственных каналах играла похоронная музыка. Позже в пятницу правительство все же опубликовало заявление о смерти 78-летнего президента.

Правительство заявило, что похороны Каримова состоятся в субботу в его родном городе Самарканд, где похоронены его мать и два брата. На фотографиях видны судорожные приготовления на кладбище города, рабочие очищают историческое место.

Послы в Ташкенте должны в субботу утром прибыть на железнодорожный вокзал. Аэропорт Самарканда был закрыт для неофициального трафика. Ожидается приезд нескольких лидеров Центральной Азии, в том числе и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

У Каримова – лидера советских времен, руководившего Узбекистаном еще до падения Берлинской стены – нет официального преемника. Наиболее вероятным кандидатом на его место считают давнего премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева.

Полагают, что Мирзияева поддерживает влиятельный начальник разведки Узбекистана Рустам Иноятов. В дипломатическом сообщении США 2008 года говорится, что у Иноятова "достаточно компрометирующей информации о Мирзияеве, чтобы обеспечить защиту своих собственных интересов". Еще один претендент – министр финансов и заместитель премьер-министра Рустам Азимов.

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Было несколько официальных подсказок относительно того, как могут выбирать нового лидера Узбекистана. Всю неделю государственные СМИ отказывались комментировать слухи о том, что у Каримова, который находится в больнице с воскресенья, произошло кровоизлияние в мозг. Его дочь Лола сообщила эту новость в Instagram.

Широко распространено мнение, что элита страны согласует кандидатуру нового президента, исходя из своих собственных экономических и деловых интересов. Мирзияев улетел в Самарканд, чтобы заняться организацией похорон, и оказался в выигрышном положении.

Маловероятно, что страна с населением 31 миллион жителей, станет демократией, особенно после 25 лет репрессий, массовых арестов и непоколебимого авторитаризма. Даже по меркам региона, Каримов жестоко расправлялся с проявлениями инакомыслия.

В 2005 году его войска расстреляли сотни демонстрантов в Андижане. Массовое убийство привело к разрыву отношений с Вашингтоном, который ранее считал Узбекистан стратегическим партнером в борьбе с терроризмом. Связи между Вашингтоном и Ташкентом постепенно улучшались после 2007 года. Узбекистан был важным центром снабжения для войны, которую вели США в соседнем Афганистане.

Культурные, экономические и политические связи с Москвой всегда были тесными. В то же время Каримов часто относился к намерениям Кремля с подозрением. По словам американских дипломатов, он резко критиковал попытки России выкроить сферу влияния в "ближнем зарубежье", и негодовал из-за того, что считал русской славянской снисходительностью.

Узбекские блоггеры-оппозиционеры заявили, что власти, похоже, закрывают каналы связи. Скорость Интернета замедлилась, правительственным чиновникам приказали отключить свои телефоны.

"Это словно темные дни кремлинологии. Мы должны увидеть, кто где будет стоять и кто что будет говорить на похоронах", - сказала Дейрдре Тайнан, директор проектов по Центральной Азии в International Crisis Group (Бишкек, Кыргызстан).

"Если всё состоится согласно плану, то похороны пройдут так же гладко, как это было с Бердымухамедовым", - добавила Тайнан, имея в виду президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Бывший стоматолог и министр здравоохранения занял пост давнего диктатора Сапармурата Ниязова после его смерти в 2006 году, после этого он начал создавать культ личности столь же раздутый, как и у его предшественника. Тем не менее, мало кто имеет представление о реальной напряженности, которая царит в темном внутреннем круге страны.

"Мы этого не видим, но это не значит, что там нет напряженности и политических игр за закрытыми дверями", - сказала Тайнан.

Региональные аналитики говорят, что стоит следить за внутренней ситуацией, а также за ситуацией на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном. Многие этнические узбеки живут на юге Кыргызстана, в 2010 году этническое насилие там привело к гибели более 400 людей. Ситуация на границе остается напряженной, и в последние две недели усугубляется противостояние из-за спорного участка границы, четверо граждан Кыргызстана задержаны и в настоящее время находятся в узбекских тюрьмах. Кыргызские чиновники опасаются, что новый узбекский президент может счесть этническую карту хорошим инструментом для того, чтобы сплотить нацию.

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"Узбекистан – клановая, многонациональная страна с регионами, которые на протяжении многих веков были соперничающими ханствами, вероятность конфликта существует до сих пор ", - ​​написала Тайнан на этой неделе, указывая на сепаратистские тенденции в северо-западной части Каракалпакстана.

"Густонаселенную Ферганскую долину преследуют воспоминания о жестоких мерах правительства в 2005 году… В прошлом году доходы по всей стране снизились, а массовые аресты предполагаемых исламских экстремистов усугубили чувство страха и недоверия", - добавила она.